27 bin TL polis promosyonu kimlere, ne zaman verilecek?

Emeklilere yapılan maaş promosyon kampanyalarının ardından polis maaş promosyonunun son durumu merak ediliyordu. Vakıfbank tarafından belirlenen 18 bin TL teklif emniyet tarafından reddedildi. EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu banka maaş promosyonu için anlaşma sağladı. Peki, emekli promosyonu kimlere, ne kadar, ne zaman yatacak?

POLİS NE KADAR PROMOSYON ALACAK? EGM AÇIKLADI!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİS PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 bin lira promosyon ödemesinin 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

POLİS PROMOSYONU KİMLERE VERİLECEK?

Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

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