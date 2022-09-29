Özgün 27 bin TL polis promosyonu kimlere, ne zaman verilecek?
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27 bin TL polis promosyonu kimlere, ne zaman verilecek?

Polis maaş promosyonu anlaşması için ayrıntılar polisler için merak kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile birlikte polislere verilecek olan 27 bin TL banka promosyonunun detayları belli oldu. Yapılan açıklamanın ardından yeni banka promosyonu gündem oldu. Peki, Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? EGM polis promosyonu kimlere, ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü 27 bin TL polis promosyonu ödemesi: Kimlere, ne zaman verilecek?
EGM polis promosyonu

Emeklilere yapılan maaş promosyon kampanyalarının ardından polis maaş promosyonunun son durumu merak ediliyordu. Vakıfbank tarafından belirlenen 18 bin TL teklif emniyet tarafından reddedildi. EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu banka maaş promosyonu için anlaşma sağladı. Peki, emekli promosyonu kimlere, ne kadar, ne zaman yatacak?

POLİS NE KADAR PROMOSYON ALACAK? EGM AÇIKLADI!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİS PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 bin lira promosyon ödemesinin 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

POLİS PROMOSYONU KİMLERE VERİLECEK?

Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

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