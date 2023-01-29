|
Özgün

Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir’i transfer ediyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündemde. Peki Emre Demir kimdir? Emre Demir nereli kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

09:39 . 29/01/2023 Sunday
Yeni Şafak
Emre Demir kimdir?

Emre Demir kimdir?

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

Emre Demir'in hayatı

Emre Demir kimdir?

Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. On numara mevkiinde oynayan Emre Demir, Barcelona Atlètic'de forma giymektedir.

Emre Demir kulüp kariyeri

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi.

18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Emre Demir kariyeri

Kasım 2019'da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile 15 yıl 9 ay 25 günlükken Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına erişti.

23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro. Emre, ilk olarak kulübün B takımında oynayacak.

Emre Demir’in başarıları

2019-20 - Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu. (15 yaş 9 ay 25 gün)[4]


Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 9 maç sonra galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2, Atakaş Hatayspor ise konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.


#Emre Demir
#fenerbahçe
#Barcelona
1 hour ago
default-profile-img
Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir’i transfer ediyor!
'Altılı masanın HDP'nin oyuna net ihtiyacı var'
Galatasaray Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirdi
Altılı masanın HDP'nin oyuna ihtiyacı var: Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oy alıyor
EYT'lilere uyarı: Emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat edin
Pakistan'da köprüden düşen otobüs alevler içinde kaldı: 41 kişi hayatını kaybetti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.