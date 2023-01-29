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Emre Demir kimdir?
Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.
Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. On numara mevkiinde oynayan Emre Demir, Barcelona Atlètic'de forma giymektedir.
Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi.
18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı.
Kasım 2019'da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile 15 yıl 9 ay 25 günlükken Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına erişti.
23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro. Emre, ilk olarak kulübün B takımında oynayacak.
2019-20 - Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu. (15 yaş 9 ay 25 gün)[4]