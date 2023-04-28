En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı gelecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında '7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.' açıklamasında bulundu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI NE KADAR? EMEKLİLERE REFAH PAYI NE ZAMAN YATACAK?
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.' dedi.