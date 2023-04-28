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Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi: Emeklilere refah payı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini açıkladı. Bakan Bilgin’in açıklaması sonrası en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve refah payının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı ne kadar? Emeklilere refah payı ne zaman yatacak? İşte soruların yanıtları.

17:32 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı gelecek mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında '7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.' açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI NE KADAR? EMEKLİLERE REFAH PAYI NE ZAMAN YATACAK?


Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.' dedi.


Bakan Bilgin açıklamasında, 'Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz.
Temmuz
'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak
7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var.
7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek
.’’ ifadelerini kullandı.




#Vedat Bilgin
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#emekli maaşı
#refah payı
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