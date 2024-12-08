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Enfal Suresi neyi anlatıyor konusu nedir?

Enfal Suresi neyi anlatıyor konusu nedir?

15:348/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Enfal Suresi konusu
Enfal Suresi konusu

Enfâl Sûresi, Kur'an-ı Kerim'in 8. sûresi olup Medine'de indirilmiştir ve 75 âyetten oluşur. "Enfâl" kelimesi, "ganimetler" anlamına gelir ve sûre adını ilk âyetinde geçen bu kelimeden alır. Peki Enfal suresi neyi anlatıyor konusu nedir? İşte Enfal Suresi’nin içeriği.

Enfal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 8. suresidir.
, Mekke döneminin hemen ardından Medine'de inmiştir. Savaş, ganimet, iman, münafıklık gibi konularda önemli mesajlar içerir. Özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra inmiş olması nedeniyle, bu savaşın etkileri ve müminlerin tutumları hakkında önemli bilgiler sunar.

Enfal suresi neyi anlatıyor konusu nedir?

Kur’an-ı Kerîm’in bir özeti olan Fâtiha sûresinde Allah’ın lutfuna mazhar olanlarla O’nun gazabına uğrayanlardan ve doğru yoldan sapanlardan söz edilmiş, yalnız Allah’a kulluk eden ve sadece O’ndan yardım dileyenlere doğru yoldan ayrılmamaları telkin buyurulmuştu. Kulluk yolundan sapanların bir kısmı bu yolda sebat edenlere düşman oldukları ve onlara hayat hakkı tanımadıkları için tarih boyunca hak ile bâtılın mensupları arasında mücadele devam etmiştir. Bu mücadelenin bazan kaçınılmaz hale gelen şekillerinden biri de savaştır. Sûrenin asıl konusu Bedir örneğinden hareketle genel olarak savaşın amacı, barış, savaşta ele geçen esirler ve ganimetle ilgili hükümlerdir. Kur’an’ın temel amacı insanlara iman, ibadet ve ahlâk değerlerini kazandırmak olduğu için sûrede yeri geldikçe bu doğrultuda şu konulara yer verilmiştir:

1. Gerçek bir müminde bulunması gereken nitelikler,

2. Hicret,

3. Allah’ın ihlâslı ve fedakâr kullarına müstesna yardımları,

4. Allah ve resulüne itaatin gerekliliği ve sonuçları,

5. Takva ahlâkı ile hakkı bâtıldan ayırma bilinci arasındaki ilişki,

6. İnkârın dünya ve âhiret hayatında insana getirdikleri,

7. Allah’ın lutuf, nimet ve cezasının, kulların kendilerini değiştirme ve iyileştirme çabalarıyla bağlantısı,

8. Maddî ve mânevî değerleri koruyabilmek ve meşrû savunmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan stratejik donanım ve hazırlık,

9. Müminler arasındaki birlik ve dayanışma ilişkisinin (velâyet) şartları ile boyutları.

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