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Toplu sözleşme zammı ile engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Engelli aylığı 2024 zam tutarı

Engelli maaşı zammı, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin sonrasında gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve zam oranı memur maaşı katsayısına göre belirlenen engelli aylığı, toplu sözleşme zammı ile birlikte artış yaşanacak. Engelli maaşı zammı 2024'ün ilk 6 ayında uygulanacak olan toplu sözleşme zammı belli oldu. Engelli aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Ocak engelli maaş zammında son durum...

12:38 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Engelli maaşı 2024

Engelli maaşı 2024

Ocak ayında memur maaş katsayısında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43.12 olması bekleniyor. Bu oranla birlikte engelli aylıkları da artmış olacak. Peki, 2024 Ocak ayında engelli aylığı ne kadar olacak?

ENGELLİ AYLIKLARI 2024 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammının ardından engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükseldi.

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, yüzde 40 ila 69 arasındaki engelli aylığının 2 bin 700 TL'ye, yüzde 70 ve üstü engelli aylığının 4 bin TL'ye çıkması bekleniyor.

Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan ve bu durumu sağlık raporu aracılığı ile ispat edebilen ihtiyaç sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan düzenli olarak engelli aylığı ödemesi alabilir. Son olarak temmuz ayının başında güncellenmiş olan engelli aylıkları, kişilerin engel oranlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40 ila yüzde 69 aralığında olanlara bin 874 TL, engel oranı yüzde 70’in üzerinde olanlara ise 2 bin 811 TL tutarında düzenli olarak ödeme yapılmaktadır.



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39 dakika önce
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Toplu sözleşme zammı ile engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Engelli aylığı 2024 zam tutarı