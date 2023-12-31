Engellilik derecesine göre, aylık 1100, 2 bin 600 ve 4 bin 400 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 1700, 4 bin ve 6 bin 900 liraya çıktı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.