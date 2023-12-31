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Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri yükseltildi! Engellilik derecesine göre aylık tutarları…

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı belirlendi. Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında da artış oldu. İşte engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları…

09:13 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı
Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı mı?

Gelir Vergisi Kanununa göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı. Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında da artış oldu.

Engelli vergi indirimleri ne kadar oldu?

Engellilik derecesine göre, aylık 1100, 2 bin 600 ve 4 bin 400 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 1700, 4 bin ve 6 bin 900 liraya çıktı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

#engelli vergi indirimi
#Engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları
#Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
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