İşgalci İsrail dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atarak dün akşam Gazze'deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) bombaladı. Hastane saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e adeta ateş püskürdü. Kim hangi ünlü İsrail’in katliamı için ne dedi, ne söyledi?