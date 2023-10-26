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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar kutsal topraklara gitti

Engin Altan Düzyatan çifti, Medine'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden çift, o anları da takipçileriyle paylaştı. Düzyatan ve Alkoçlar, Filistin’de hayatını kaybeden masumlar için dua ettiklerini söyledi.

13:04 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:06 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Engin Altan Düzyatan ve eşit Neslişah Alkoşlar

Engin Altan Düzyatan ve eşit Neslişah Alkoşlar

Diriliş Ertuğrul dizisiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Medine'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden çift, o anları da takipçileriyle paylaştı.Fotoğraflar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Paylaşımları yoğun ilgi gördü

Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan çift, Medine'ye gitti. Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti, kutsal toprakları ziyaret etti.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, kutsal topraklarda çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Neslişah - Engin Altan Düzyatan çiftinin yayımladığı fotoğraflar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Filistin savaşında hayatını kaybeden masumlara dua ettikler

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İsrail ile Filistin savaşında hayatını kaybeden masumlara dua ettiklerini ifade etti. Neslişah Alkoçlar yaptığı paylaşımda "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" ifadelerini kullandı.







#Engin Altan Düzyatan
#Neslişah Alkoçlar
#medine
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