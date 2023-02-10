Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrası enkaz altında yaşam ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Enkaz altında kalan bir kişi ne yapmalı, ne yapılmamalı?

ENKAZ ALTINDA KALAN BİRİ NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rasgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın. Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.

Dış Sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın.

Nefes alıp-verirken bir ritim tutturun.

Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın.

Enkazda başka kişiler varsa onları da telkin edin.

İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.

CRUSH SENDROMU ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Serdar Fenercioğlu, “Kolda veya bacakta bir kırık ya da şiddetli bir ağrı varsa hareket ettirilmemesi önem arz ediyor. Ağrıyan yeri sabit tutmamız ve pozisyonumuzu korumamız gerekli. Enkazdan çıkarılırken ise ilk yapılması gereken, vücut görünür görünmez kola erişilebiliyorsa hemen damar yolu açmaktır” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Crush sendromu dediğimiz şey ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Ezilmeye bağlı olarak vücutta miyoglobin parçalanarak böbreklere yerleşip böbrek yetmezliğine yol açar. Hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle enkaz altında iken ulaşabiliyorsak yudum yudum da olsa su içmeye çalışmalıyız. İnsan aç olarak birkaç gün yaşayabilir ancak susuz hayatta kalmamız mümkün değil.” Solunum sıkıntısı olan hastanın akciğer yaralanması olabileceğinin göz o¨nu¨ne alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Fenercioğlu, “Go¨gˆu¨s duvarı u¨zerine baskı yapılmamalı ve varsa oksijen destegˆi sagˆlanmalı. Oksijen destegˆi sagˆlanamıyorsa c¸evredeki insanlar bir miktar uzaklaştırılarak temiz hava solutulmalı” diye konuştu.







