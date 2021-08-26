Özgün Enner Valencia kimdir? Enner Valencia nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
ÖZGÜN HABERLER

Enner Valencia kimdir? Enner Valencia nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play off rövanş maçında HJL Helsinki ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de peş peşe 2 muhteşem gol ile dikkat çeken Enner Valencia'nın hayatında dair ayrıntılar merak kazandı.

HJK Helsinki karşısında avantajlı konumda bulunan Fenerbahçe maçın 11. ve 14. dakikasında Enner Valencia'nın golleri ile büyük avantaj aldı. Peki, Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia hangi takımlarda oynadı? İşte Enner Valencia hakkında merak edilen bilgiler..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencia kimdir? Enner Valencia nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
enner valencia

Enner Valencia kimdir? sorusu merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off aşamasında İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe rövanş maçı için Helsinki'de Enner Valencia'nın üst üste 2 gol atması ile öne geçti. Maçta gösterdiği performansı ile söz edilen Enner Valencia hakkında detaylar merak kazandı.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.

Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi.

2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.

Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.