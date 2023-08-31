Yılport Samsunspor geçen sezon 1.Lig'i şampiyon tamamlayarak 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Kırmızı Şimşekler'in kadrosunda santrafor olarak Marius Mouandilmadji ve Gaetan Laura’yı yer alıyor. MLS takımlarından Orlando City forması giyen Ercan Kara ile transfer görüşmelerine başladı. Peki Ercan Kara kimdir, aslen nereli? Ercan Kara hangi mevki oyuncusu?

Ercan Kara kimdir?

Ercan Kara, 3 Ocak 1996 Viyana , Avusturya’da doğdu. Major League Soccer kulübü Orlando City ve Avusturya milli takımında forvet olarak oynayan Avusturyalı profesyonel bir futbolcudur.

Daha önce Avusturya futbol piramidinin beş bölümünde Slovan HAC, Avusturya Wien II, FC Mauerwerk , SV Horn ve Rapid Wien takımlarında oynamıştı.

Ercan Kara hangi takımlarda oynadı?

Kara , Slovan HAC gençlik sisteminden geldi . 13 Kasım 2011'de, Slovan'ın ilk takımı için 15 yaşında, dördüncü kademe Wiener Stadtliga'da , evinde Nußdorfer AC'ye 5-1 mağlup olan Burak Özbek'in 60. dakikada yerine geçerek ilk maçına çıktı. 2014-15 sezonu öncesinde 18 yaşındaki Kara, Avusturya Wien ile sözleşme imzaladı ve kulübün yedek takımıyla üçüncü kademe Regionalliga Ost'ta iki sezon geçirdi.

Kara, 2016 yılında Karabağ Wien ile Wiener Stadtliga'ya geri döndü (daha sonra 2018'de FC Mauerwerk olarak yeniden adlandırıldı). Kara, Temmuz 2019'da 2. Liga'dan SV Horn ile sözleşme imzaladı. 2. Liga'daki ilk maçında 16 maçta 13 gol atan Kara, 1. ligin ilgisini çekti ve altı ay sonra Horn tarafından satıldı.

Ocak 2020'de Avusturya Bundesliga kulübü Rapid Wien , Kara ile iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 27 Ocak 2022'de, Rapid sözleşmesinin bitimine yalnızca altı ay kala Kara, 2022 sezonu öncesinde Major League Soccer takımı Orlando City'ye 800.000 $ karşılığında satıldı. 2025 ve 2026'da ek kulüp seçenekleriyle üç yıllık bir Atanmış Oyuncu sözleşmesi imzaladı. Ercan Kara, ABD Açık Kupa müsabakasındaki ilk golünü 10 Mayıs 2022'de, 32'lik 2-1'lik galibiyet sırasında attı.

Ercan Kara kaç gol attı?

2019-20 sezonunda 27 resmi maçta 22 gol attı, 4 asist yaptı.

2018-19 sezonu: 22 gol,

2017-18 sezonu: 26 gol

2016-17 sezonu: 35 gol.







