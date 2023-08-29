Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluşurken Üzümlü ilçesinde derelerden gelen sel suları korkuttu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel tarım arazilerinde zarara yol açarken bazı köy yollarında tahribata neden oldu.