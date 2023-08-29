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Erzincan’da sağanak yağış sonrası derelerden sel geldi

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluşurken Üzümlü ilçesinde derelerden gelen sel suları korkuttu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel tarım arazilerinde zarara yol açarken bazı köy yollarında tahribata neden oldu. Erzincan 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:14 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Erzincan 5 günlük hava durumu

Erzincan 5 günlük hava durumu

’ın Üzümlü ilçesinde sağanak yağış sonrası derelerden sel geldi. Selin gelme anında beton köprü üzerindeki vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı. Erzincan 5 günlük hava durumu haberimizde.

ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzincan 5 günlük hava durumu için

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ DERELERDEN SEL GETİRDİ

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluşurken Üzümlü ilçesinde derelerden gelen sel suları korkuttu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel tarım arazilerinde zarara yol açarken bazı köy yollarında tahribata neden oldu.

Selin geliş anı ise kameralara yansıdı. Dağdan kopup gelen sel anında beton köprü üzerinde ve yolda bekleyen vatandaşlar gürültü üzerine dere yatağından uzak noktalara kaçıştı.

Öte yandan Erzincan ve ilçelerinde aralıklı yağış etkisini sürdürürken ilgili ekipler sel taşkını yaşanabilecek noktalarda tedbir aldı.

ERZİNCAN SAĞANAK (VİDEO)



#Erzincan
#Üzümlü
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak yağış
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