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Erzurum'da 3 ilçede bugün okullar tatil edildi

Soğuk havaların etkisini artırması yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Fırtınanın kar yağışına çevirmesi sonrası yarın Erzurum'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. Yarın Erzurum'da okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 Erzurum kar tatili haberi...

09:45 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Kar tatili

Kar tatili

Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

ERZURUM'DA YARIN (29 KASIM 2023) OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da 29 Kasım Çarşamba gününe ilişkin kar tatili kararı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

28 KASIM SALI GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Kar yağışı Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken gözler okullara çevrildi. Hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valiliği açıklıyor. Benzer şekilde ilçe bazlı tatillerde ise Kaymakamlıklar tarafından açıklama yapılıyor.

Bingöl, Kars, Zonguldak, Bursa, Bilecik, Karabük, Bolu, Eskişehir, Sivas ve Ankara’da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Ancak 28 Kasım Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin valiliklerden herhangi bir yeni duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.





#kar tatili
#erzurum
#okul tatili
#erzurum valiliği
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