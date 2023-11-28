Kar tatili
Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
ERZURUM'DA YARIN (29 KASIM 2023) OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'da 29 Kasım Çarşamba gününe ilişkin kar tatili kararı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
28 KASIM SALI GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER
Kar yağışı Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken gözler okullara çevrildi. Hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valiliği açıklıyor. Benzer şekilde ilçe bazlı tatillerde ise Kaymakamlıklar tarafından açıklama yapılıyor.
Bingöl, Kars, Zonguldak, Bursa, Bilecik, Karabük, Bolu, Eskişehir, Sivas ve Ankara’da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Ancak 28 Kasım Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin valiliklerden herhangi bir yeni duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.