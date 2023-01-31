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Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de gece yarısı başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler, beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya, Ihlamurkent, Vadişehir ve 75'inci mahallelerinde etkili oldu. Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda temizlik ile tuzlama çalışması başlattı. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:47 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir 5 günlük hava durumu

#Eskişehir
#hava durumu
#meteoroloji
#Odunpazarı
#Çankaya
1 saat önce
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Eskişehir'de kar yağışı
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