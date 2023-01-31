Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yozgat'ta kent merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Sivas'ta 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yapıyor. Kırşehir'de ise gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.