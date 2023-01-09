Özgün Esnaf ve KOBİlere ne kadar kredi verilecek?
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Esnaf ve KOBİ'lere ne kadar kredi verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Ocak Çarşamba günü esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketini açıklayacağını duyurdu. Peki Kredi Garanti Fonu paketi kıdem tazminat desteği ne zaman verilecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnaf ve KOBİ kredi destek paketi ne zaman açıklanacak? Esnaf ve KOBİlere ne kadar kredi verilecek?
Esnafa kredi desteği ne zaman ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Esnaf ve KOBİ kredi destek paketi ne zaman açıklanacak?

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere finansman desteği verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Ocak Çarşamba günü paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Esnaf ve KOBİ'lere ne kadar kredi verilecek?

Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

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