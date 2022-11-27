Kedi ve köpeği olanlar dikkat! Çip için yasal süre ne zaman bitiyor?

Sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması devam ediyor. Evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlükle hayata geçirildi.

Evcil hayvanlar

Evcil hayvanlara çip için yasal süre ne zaman bitiyor?

Evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek. Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı. Mikroçip taktırmayan kedi, köpek ve gelincik sahiplerine para cezası uygulanacak.

Evcil hayvanlar için zorunlu mikroçip uygulaması yaygınlaşıyor. Bu uygulama ile evcil hayvanların sağlık koşulları takip ediliyor, kaybolduklarında bulunmaları kolaylaşıyor.

Zorunlu mikroçip uygulamasıyla birlikte evcil hayvanların çalınma sokağa bırakılma ve terk edilme gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Mikroçip, veteriner tarafından evcil hayvanın deri altına kolay ve hızlı şekilde yerleştiriliyor.

Evcil hayvanına mikroçip taktırmayana para cezası

Bugüne dek yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı.

Mikroçip uygulamasına henüz geçmeyen evcil hayvan sahipleri için tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerine kimliklendirme yapmayanlara 1634 lira ceza kesilecek.

Evcil hayvan pasaportları

Evcil hayvan kimlik kartı nereden alınır?

Evcil hayan sahibi vatandaşlar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler tarafından uygulanan mikroçip ve kimliklendirme işlemini yaptırarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kedi ve köpeklerinin kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. PETVET sistemiyle birlikte ise, evcil hayvanlara pasaport çıkartılıyor. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi, evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor.

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Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliği'ne göre ev hayvanlarına ait bilgilerin bakanlık veya ilçe müdürlüklerince kayıt altında tutulması gerekiyor.

Kedi ve köpekler için kimlik uygulamasına yönelik bilmeniz ve uygulamanız gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

İlk olarak eğer evcil hayvanınız yeni doğum yaptıysa ve köpek ve kedi yavruların bakımını siz üstlenecekseniz, bu hayvanlara ait bilgileri doğdukları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın il ya da ilçe müdürlüklerine bildirmeniz gerekiyor.

Evcil hayvanların kimlik bilgileri, hangi aşıların uygulandığını gösteren pasaport belgelerinde ve uzman bir veteriner hekim tarafından derilerinin altına enjekte edilen mikroçiplerde de yer alacak. İlgili mikroçiplerde bulunan 15 haneli kod sayesinde, kedi, köpek ve gelinciklerin doğum tarihleri ve cinslerine ait taşıdıkları özellikler kayıt altında yer alacak. Bu koda sağlanan erişim ile evcil hayvanlara ait bilgiler, istenildiği zaman görüntülenebilecek.

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Evcil hayvan pasaportlarında evcil hayvan sahiplerinin de bilgileri yer alacağından, sahiplerinin değişmesi durumunda bunun da 15 günlük süre içerisinde ‘Ev Hayvanı Sahip Değişikliği’ belgesinin 60 gün içerisinde il ve ilçe müdürlüklerine götürülmesi gerekiyor. Evcil hayvanların yeni sahiplerine ait bilgiler, veteriner hekimler tarafından kimliklerine ve sisteme sahip değişikliği olarak yeniden işleniyor.

Sözünü etmiş olduğumuz kedi ve köpek kimlikleri veya bir deyişle de pasaportlarının zorunluluğu evlerinizde beslemiş olduğunuz tüm kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Bu doğrultuda bu kimliklerin herhangi bir nedenden dolayı kaybolması halinde ise bunun mutlaka 2 ay içerisinde ilgili bakanlığa bildirilmesi ve yenilenmesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerekiyor.

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Köpek ve kedi kimliği ile alakalı mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer önemli ayrıntı ise evcil hayvan satışı yapan pet shopların da bu pasaportları en az 5 yıl boyunca kayıt altında tutması gerektiği. Sözünü etmiş olduğumuz kayıtlarda, hayvanların pet shopa geldiği işletmenin ve satın alan kişilerin bilgileri, evcil hayvanların 15 haneli mikroçip kodları, doğum tarihleri, cinsiyetleri, ırkları, renkleri ve eğer hayatta değiller ise ölüm tarihlerinin yer alması isteniyor.