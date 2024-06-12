Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 12 Haziran evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte yanıtı....

12 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.