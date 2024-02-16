Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Şubat ayı evde bakım ödemesi ne zaman yatacak?
ŞUBAT EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylığı şubat ödemeleri için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak ödemeler 15 - 31 tarihleri arasına yapılıyor. Gözler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek açıklamada.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı ödemelerinin durumu SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor.
Evde bakım aylığı SMS ile de sorgulanıyor. BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Şubat evde bakım aylıkları artışlı olarak ödenecek. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretler de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Ödemeler artışlı olarak 7.608 TL şeklinde yatırılacak.