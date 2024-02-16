İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.