|
Özgün

Evde bakım maaşları zamlı yatacak! Şubat ayı evde bakım aylıkları ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları artış yaşadı. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur zammı yüzde 49,25 olarak hesaplanırken gözler yeni evde bakım aylığı tutarına çevrildi. Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme tarihlerine ilişkin ayrıntılar...

09:38 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Şubat ayı evde bakım ödemesi ne zaman yatacak?

ŞUBAT EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı şubat ödemeleri için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak ödemeler 15 - 31 tarihleri arasına yapılıyor. Gözler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek açıklamada.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemelerinin durumu SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor.

Evde bakım aylığı SMS ile de sorgulanıyor. BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Şubat evde bakım aylıkları artışlı olarak ödenecek. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretler de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Ödemeler artışlı olarak 7.608 TL şeklinde yatırılacak.



#eve bakım maaşı
#bakım aylığı
#bakım maaşı
#şubat ayı bakım maaşı
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 31 Mart Pazar günü sandıkların yolunu tutacak! 2024 yerel seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar olacak?