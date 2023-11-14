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150 Bin TL faizsiz Evlilik kredisi ne zaman çıkacak? Bakan Göktaş açıkladı

Devlet destekli evlilik kredisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Aile ve Gençlik Bankası’nı, deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz" dedi. 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları gelin ve damat adayları tarafından merak ediliyor. Devlet destekli evlilik kredisi başvuru detaylarının netleşmesi bekleniyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman başlayacak? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte evlilik kredisi veren bankalar...

11:48 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:43 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Evlilik kredisi

Evlilik kredisi

Evlilik kredisi ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Bilindiği üzere yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından evlenme hazırlığında olan çiftler ise evlilik kredisinin ne zaman verileceğini ve şartlarını merak etmeye başladılar. Bakan Göktaş'tan gençlere 150 bin TL kredi müjdesi geldi. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler? 2023 Evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte detaylar..

Faizsiz evlilik kredisi şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirileceği de duyuruldu.

Evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.

Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



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#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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