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EYT emeklilik başvuru işlemleri

EYT yasa taslağı Meclis’e geldi. 9 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanlar yaş koşulu olmaksızın emekli olacaklar. Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süre koşulu devam ediyor. Kadın ve erkeklerde 5000 ile 5975 arasında değişen kademeli prim günü de aynen uygulanacak. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki EYT emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik başvuru işlemleri.

11:01 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT emeklilik başvurusu

EYT emeklilik başvurusu

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Bu hafta komisyonda görüşülecek teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi öngörülüyor.

EYT prim şartı ve sigortalılık süresi ne kadar?

Birinci düzenlememiz; yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

EYT emeklilik şartları

9 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanlar yaş koşulu olmaksızın emekli olacaklar. Diğer yandan, daha önce de yazılarımızda ifade ettiğimiz kademeli prim koşulu ve sigortalılık süresinde bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süre koşulu devam ediyor. Kadın ve erkeklerde 5000 ile 5975 arasında değişen kademeli prim günü de aynen uygulanacak. Bu hususta bir değişiklik olmadığını ifade etmiştik. Yani sigortalılık süresi dolmuş, sigortaya girdiği yıla göre değişen prim gününü tamamlamış kişiler yeni yasayla yaş koşulu olmaksızın emekli olacaklar.

EYT emeklilik başvurusu nereden yapılacak?

Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılacak?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte adım adım EYT başvurusu;

1. ADIM
e-Devlet
sistemine giriş yaptıktan sonra ‘
gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi
’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan
yeni başvuru
sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘
yaşlılık aylığını
" seçin.
2. ADIM
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘
4A
’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘
4B
’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘
başvur
’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM
Aylık alıyor mu
?’ sorusunu da "
evet
" veya "
hayır
" olarak yanıtlayın.
Son aşamada ‘
ileri
’ butonu ardından ‘
başvur
’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT emeklilik sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kaç oldu?

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.


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#eyt başvurusu
#e devlet eyt emeklilik başvurusu
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