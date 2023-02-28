EYT
EYT ile ilgili teklif TBMM'ye sunulmuş, Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilmişti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası TBMM EYT gündemi ile bugün yeniden mesaiye başlıyor. EYT görüşmeleri başladı mı, son durum ne?
EYT BUGÜN MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜYOR!
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. EYT görüşmelerinin 28 Şubat günü Meclis'in açılmasının ardından ele alınıyor.
EYT GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?
Meclis görüşmeleri saat 15:00'da başlayacak.
EYT'DE SON DURUM NE?
Meclis'in 28 Şubat Salı günü EYT ile mesaiye başlaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer vermişti:
“Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”
EYT düzenlemesi Genel Kurul’da öncelikli olarak ele alınacak. Böylelikle 24 yıllık sorun nihayet çözülmüş olacak ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar haklarına kavuşacak. Meclis bugün saat 15.00’te açılacak.
EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek EYT yasasıyla birlikte ilk maaşın Nisan’da yatırılması bekleniyor. EYT’lilerin aynı ay içerisinde hem maaş hem de Ramazan Bayramı nedeniyle ikramiyelerden faydalanacağı tahmin ediliyor.
Emeklilere verilen 1.100 TL değerindeki bayram ikramiyesinden EYT ile emekli olanlar da yararlanabilecek.