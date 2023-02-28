EYT ile ilgili teklif TBMM'ye sunulmuş, Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilmişti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası TBMM EYT gündemi ile bugün yeniden mesaiye başlıyor. EYT görüşmeleri başladı mı, son durum ne?