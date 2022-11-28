EYT kıdem tazminatı nasıl alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı. Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. Bakan Bilgin, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin pirim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

Vedat Bilgin

Bakan Bilgin, "1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

REKLAM

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalarda sona yaklaşılırken, emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için de formül aranıyor. Hürriyet’in haberine göre, bu konudaki öncelikli talepler arasında “aynı işyerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlere, kıdem tazminatlarının ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılması”nın da bulunduğu öğrenildi. Talebin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca değerlendirildiği ve olumlu bakıldığı belirtiliyor.

EYT son durum: Kıdem tazminatı

Yürürlükteki mevzuata göre çalışan ve işveren arasındaki anlaşma ile emeklilik işlemleri yapılırken kıdem tazminatı sıfırlanabiliyor veya işyeri uhdesinde kıdem tazminatı hesabında durmaya devam ediyor. İşverenlerin EYT düzenlemesiyle ilgili beklentilerini ilk olarak TİSK, 3 Kasım’daki açıklamasıyla gündeme getirmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, düzenlemenin nitelikli iş gücü kaybı ve kıdem tazminatı yükü gibi ek maliyetleri de gözetecek uygun çözümlerle hazırlanmasının kritik olduğuna dikkat çekmiş ve bir dizi görüşme yapmıştı.

REKLAM

EYT kıdem tazminatı nasıl alınacak?

EYT’den emekli olan kıdem tazminatını peşin olarak mı alır, taksitle de alabilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, bu görüşmeler sonrasında bazı taleplere sıcak baktıkları mesajını verdi. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Bilgin, EYT’lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenlerin taleplerine değindi. Bilgin, “Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var. Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir” dedi.

Hükümet işverene EYT desteği verecek mi?

TİSK’in talepleri arasında bulunan emekli çalışanların primlerinin diğer çalışanlarla eşitlenmesi için de düzenleme yapılacağını belirten Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana destek vereceğiz” dedi.

REKLAM

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar?

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete gelen ara zamla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan genelge sonrasında Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu. İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı nasıl alınır, kimler alır, şartları neler

1 Ekim 2008 tarihinden önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler SSK’lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecek ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacak.

Mevcut uygulamada emekli olmak için aranan koşullardan yaş dışındaki, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘emekli olabilir’ dilekçesiyle kıdemini ve diğer yasal haklarını alıp işten ayrılabiliyor. Yaş dışındaki şartlar için de 3 farklı uygulama söz konusu. Buna göre:

REKLAM

1-8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduranlar, 2-8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün primi tamamlayanlar, 3-7.000 gün prim ödeme süresini (19 yıl 5 ay 10 gün) dolduranlar. SSK’lılar bu şartlarla istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor. EYT çıktıktan sonra yaş, yıl ve prim süresi tamam olanlar işten ayrılacaklarında eğer aynı işyerinde en az 1 yıllık süreyi tamamlamışlarsa kıdemlerini de talep edebilecek. Şirketlerin de bu taleplere karşı hazırlıklı olmasında fayda var.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

Kıdem tazminatını 3 yıl çalışan ne kadar alır?

Asgari ücretli: 19 bin 266 lira

8000 TL ücret: 23 bin 818 lira

10 bin TL ücret: 29 bin 772 lira

15 bin 371 üstü ücret: 45 bin 764 lira

Not: Hesaplamalarda ihbar tazminatı yoktur, damga verisi düşürülmüştür.

Kıdem tazminatını 5 yıl çalışan ne kadar alır?

Asgari ücretli: 32 bin 109 lira

8000 TL ücret: 39 bin 696 lira

10 bin TL ücret: 49 bin 621 lira

15 bin 371 üstü ücret: 76 bin 274 lira

Kıdem tazminatını 10 yıl çalışan ne kadar alır?

Asgari ücretli: 64 bin 219 lira

8000 TL ücret: 79 bin 393 lira

10 bin TL ücret: 99 bin 241 lira

15 bin 371 üstü ücret: 152 bin 547 lira

Kıdem tazminatını 15 yıl çalışan ne kadar alır?

Asgari ücretli: 96 bin 328 lira

8000 TL ücret: 119 bin 89 lira

10 bin TL ücret: 148 bin 862 lira

15 bin 371 üstü ücret: 228 bin 821 lira

Kıdem tazminatını 20 yıl çalışan ne kadar alır?

Asgari ücretli: 128 bin 438 lira

8000 TL ücret: 158 bin 786 lira

10 bin TL ücret: 198 bin 482 lira

15 bin 371 üstü ücret: 305 bin 95 lira

ÖZGÜN Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama



