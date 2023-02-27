Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. EYT düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası AK Parti EYT kanun teklifi için harekete geçti ve 'EYT ne zaman çıkacak' sorusu yanıt buldu. Buna göre Meclis'in yarın açılmasıyla beraber ilk gündem maddesi EYT olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi için kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi." dedi.

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.







