Özgün Eyyam-ı Biyd orucunun sevabı nedir? Recebin 13 14 15 günü oruç tutmanın faziletleri
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Eyyam-ı Biyd orucunun sevabı nedir? Recebin 13. 14. 15. günü oruç tutmanın faziletleri

Recep ayında mübarek gün ve gecelerin önemlilerinden olan 13.14. ve 15 . gün ve gece ibadetleri sorgulanmaya başladı. Her hicri ayın 13, 14, 15. gününde tutulan oruçlara Eyyam-ı Biyd orucu denir. Recep ayında eyyam-ı biyd orucunu tutmak isteyen kişiler eyyam-ı biyd orucunun faziletlerini araştırıyor. Recep ayının 13.14.15. günleri oruç tutmanın sevabı nedir? Eyyam-ı biyd ( aydınlık günler) oruçlarının faziletleri neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyyam-ı Biyd orucunun sevabı nedir? Recebin 13. 14. 15. günü oruç tutmanın faziletleri
eyyam-ı biyd

Eyyam-ı Biyz orucu detayları araştırılıyor. Her hicri ayın 13, 14, 15. gününde tutulan oruçlara Eyyam-ı Biyd orucunun ne olduğu, ne zaman tutulduğu ve hadislerde nasıl geçtiği sorgulanıyor. Peki Eyyam-ı Biyd orucu hangi günlere denk geliyor? Eyyam-ı Biyd orucunun faziletleri neler?

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60)

BU YIL EYYAM-I BİYD ORUCU HANGİ GÜNLERE GELİYOR?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.

2022 yılı Eyyam-ı Biyd günleri şöyledir:

Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

EYYAM-I BİYD ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
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