|
Özgün

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük yarın Yukatel Kayserispor ile İstanbul'da karşılaşacak.

09:22 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 4 haftada yalnızca Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 kazanan Fatih Karagümrük, 3 maçında ise rakiplerine kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olunca teknik direktör Andrea Pirlo'yla yollar ayrıldı. Yarın oynanacak mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Alparslan Erdem olacak.

Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgi ile 44 puan toplayan İstanbul ekibi, ligde 9. sırada yer alıyor.

Yukatel Kayserispor maçı öncesinde ev sahibi takımda Mateo Ricci'nin sakatlığı bulunuyor. Ağrıları bulunan kaleci Batuhan Şen ve Fabio Borini'nin de durumları belirsiz.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelesinden VavaCars Fatih Karagümrük, 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.



#Fatih Karagümrük
#kayserispor
#Spor Toto Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karayolları Genel Müdürlüğü İŞKUR kura çekilişi ile binlerce personel alımı yapıyor