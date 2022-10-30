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Fatih Kısaparmak Hayatı ve Biyografisi

Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak’ın şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, en sevilen Fatih Kısaparmak şarkıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak şarkıları
Fatih Kısaparmak kimdir, nereli? Fatih Kısaparmak şarkıları

Fatih Kısaparmak 31 Ocak 1961 yılında Elazığ/ Maden'de doğmuştur. 1991 yılında, TRT, Kanal 6, TGRT, Kanal 7, Star TV, Samanyolu ve Fox televizyonlarının ana haber spikerliği ve program sunuculuğu görevini yürüten, ekonomist Şebnem Ergür (Kısaparmak) ile evlendi. Bu evlilikten, Ozan ve Kaan adlı iki erkek çocukları dünyaya geldi.

Fatih Kısaparmak
Fatih Kısaparmak

Fatih Kısaparmak, temel eğitim döneminden itibaren, Ankara Devlet Konservatuvarı ve TRT Ankara Radyosu'nda müzik; Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ise resim çalışmalarında bulundu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında, Tasvir Gazetesi adına TBMM foto muhabirliği yaptı. Üniversite döneminde ise, başta Varlık olmak üzere çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde şiirleri, röportajları ve araştırmaları yayımlandı. Yukarı Fırat Havzası'ndaki inceleme ve derlemelerini topladığı "Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı" isimli bilimsel çalışması, ayrıca, "Ve Ağır Sevdam" adını taşıyan bir şiir kitabı da bulunmaktadır.

Fatih Kısaparmak
Fatih Kısaparmak

1985 yılında besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak profesyonel sanat yaşamına atıldı. İlk çalışması olan “Kilim” büyük kitlelere ulaştı. Daha sonra ürettiği 17 müzik albümüyle de müzik kariyerini sürdüren Kısaparmak, 200’den fazla besteye imza attı. "Çağdaş Ozan", "Bay Kilim" ve "Türkü Baba" olarak da tanındı.

Fatih Kısaparmak, sırasıyla "Grup Kilim" ve "Grup Mozaik" adlı iki ayrı konser orkestrası kurdu. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Avustralya, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Venezuela, Kazakistan ve Özbekistan'da çok sayıda konser verdi.

Malatyaspor ve Elâzığspor’da, toplam 3 dönem yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Fatih Kısaparmak, İstanbul-Elâzığ Kültür Vakfı’ndaki kurucu üyeliğinin yanı sıra, Elâzığlılar Dayanışma Derneği'nde de yönetici ve genel sekreter olarak çalıştı. Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarınca 70'e yakın ödüle layık görülen sanatçıya, 2000 yılında, halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verildi.

Fatih Kısaparmak şarkıları
Fatih Kısaparmak şarkıları

Fatih Kısaparmak albümleri

  1. Kilim (1987)
  2. Yarına Kaç Var - Bekle Küçüğüm (1989)
  3. Cemre Düşünce (1990)
  4. Güneşi Biz Uyandırdık (1991)
  5. Portakal Çiçeğim (1992)
  6. Hoşçakal (1994)
  7. Mozaik 1 (1995)
  8. Mozaik 2 (1996)
  9. Dicle'nin Oğlu (1996)
  10. Olur Mu Böyle Hasan (1998)
  11. Mor Salkımlı Sokak (1999)
  12. Ve Senin Şiirlerim (1999)
  13. Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü (2000)
  14. Vay Benim Hayallerim (2001)
  15. Sevdaysa Sevda, Kavgaysa Kavga (2003)
  16. Ben İki Kere Ağladım (2004)
  17. Belki Dönemem Anne (2007)
  18. Aşk Ve Özgürlük İçin (2009)
  19. Sonsuza Kadar (2013)

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