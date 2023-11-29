Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında deplasmanda FC Nordsjaelland ile karşılaşacak. Grupta 3 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 3 puan alması halinde puanını 12’ye çıkaracak ve gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaşacak. Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland ise maçtan galip gelmesi halinde grupta liderliği devralacak. FC Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftası FC Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe saat 23.00 ’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FC NORDSJAELLAND

25 Carljohan Eriksson

4 Kian Hansen

27 Daniel Svensson

39 Adama Nagalo

5 Martin Frese

6 Jeppe Tverskov

10 Mohammed Diomande

7 Marcus Ingvartsen

9 Benjamin Nygren

14 Ibrahim Osman

23 Oliver Villadsen

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

3 Samet Akaydin

16 Mert Müldür

24 Jayden Oosterwolde

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

27 Miguel Crespo

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE CANLI SKOR

NORDSJAELLAND TEKNİK DİREKTÖRÜ THORUP: SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve takım kaptanı Kian Hansen, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Thorup, "İstanbul'da oynanan maçtan dersler çıkarttık. Bu doğrultuda yarın sahaya çıkacağız. Yarın maç bizim için zor olacak. Grupta şansımız var. Önemli iki maçımız var ve şansımızı iyi şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL"

Hava şartlarıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Thorup, şöyle konuştu:

"Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil."

"İYİ HAZIRLANDIK VE GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Taraftarın maça büyük ilgi gösterdiğini ve maçın daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Thorup, "Bugüne kadar büyük maçlara çıktı. Ancak Fenerbahçe karşılaşması daha da büyük bir maç. Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

KİAN HANSEN: FENERBAHÇE, BURAYA GELEN EN BÜYÜK TAKIMLARDAN BİRİSİ OLABİLİR

Maç saatini heyecanla beklediklerini belirten Kian Hansen, "Bizim için büyük bir maç. Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HER YÖNDEN ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİP"

Fenerbahçe'nin önemli isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Kian Hansen, "Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hansen, Fenerbahçe'nin ilk maçta oynadığı baskılı oyunu, edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini dile getirdi.

FENERBAHÇE, NORDSJAELLAND MAÇI İÇİN DANİMARKA'YA GELDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olacak Fenerbahçe, Danimarka’ya geldi.

Kopenhag Havalimanı’na inen sarı-lacivertlileri çok sayıda taraftar karşıladı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında havalimanından çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüse bindi.

Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, takım otobüsünün yanında galibiyet duası etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu TSİ 20.30'da Right to Dreams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. TSİ 21.00'de ise sarı-lacivertli takım, Nordsjaelland maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

FENERBAHÇE'NİN NORDSJAELLAND MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaşacağı Nordsjaelland maçının kamp kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın TSİ 23.00’te Nordjaelland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maç için Danimarka’ya hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıklarını atlatan ve bireysel antrenmanlara başlayan Fred ve Djiku’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Karagümrük maçında sakatlana Ferdi Kadıoğlu kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın, Nordsjaelland maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:





"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammet İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."

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