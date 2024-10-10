17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yayımlanan tutanaklar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini dört yıl aradan sonra ilk kez düşürerek %4,75-5,00 aralığına çektiğini ortaya koydu. Ancak tutanaklarda, bu faiz indiriminin boyutu konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

Fed faiz indirecek mi?

Bazı üyeler, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için daha güçlü bir indirimi savunurken, diğerleri daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini öne sürdü. Bu farklı görüşler, Fed’in gelecekteki para politikası stratejisi hakkında belirsizliklere işaret ediyor.

Fed faiz indirimi kaç baz olacak?

Fed'in 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında, tüm yetkililerin, enflasyondaki ilerlemeler ve risk dengeleri göz önüne alındığında, para politikasının gevşetilmesinin uygun olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Tutanaklara göre, yetkililerin büyük bir çoğunluğu 50 baz puanlık bir faiz indiriminin uygun olacağını savundu. Ancak bazı yetkililer, ekonomik büyümenin güçlü bir seyir izlediği, işsizlik oranlarının düşük seviyelerde kaldığı ve enflasyonun hala yüksek olduğu gerekçesiyle daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek 25 baz puanlık bir indirimden yana olduklarını dile getirdi. Bu yetkililerin görüşleri, birkaç diğer üyenin de desteğini aldı ve bu durum, faiz indirimine dair görüş ayrılıklarını ortaya koydu.

Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, 25 baz puanlık bir faiz indiriminin daha kademeli bir politika normalleşmesi süreciyle uyumlu olacağını savunduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın, ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmeye olanak tanıyacağı ve para politikasının etkilerini değerlendirmek için daha fazla zaman kazandıracağı belirtildi. Bu yetkililere göre, kademeli bir indirim, ekonomik göstergelerdeki değişimlere daha esnek bir yanıt verme imkanı sunarak, para politikasının gerektiğinde daha hızlı veya yavaş bir şekilde ayarlanabilmesine olanak sağlayabilir.

Fed faiz kararı ne zaman?

Fed'in bir sonraki toplantısı 6-7 Kasım'da yapılacak.