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Piyasalar bir kez daha Fed faiz kararı tarihine kilitlendi

Piyasalar bir kez daha Fed faiz kararı tarihine kilitlendi

15:5326/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor

Faizlerin 50 baz puan indirilmesinin ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalar bir kez daha Fed faiz kararı tarihine kilitledi. Peki, Kasım ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı özellikle altın ve döviz piyasalarını takip edenler tarafından araştırılıyor. Fed faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. Böylece Fed 54 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalar alt üst oldu.

Özellikle de altın fiyatları ardı ardına tüm zamanların rekorunu kırdı. Hal böyle olunca piyasalar yeniden fed faiz kararına kilitlendi. Peki FED’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da açıklanacak.

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024

FED NEDİR?

Federal Reserve Sistemi (FED), Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ve küresel finansal düzenin kilit bir bileşeni olarak kalmaktadır. Para politikası, finansal düzenleme ve ekonomik istikrarın korunması gibi geniş bir yelpazede önemli görevleri yerine getiren bu kurum, ekonomik büyüme ve finansal istikrarı sağlamak için sürekli olarak stratejiler geliştirir ve uygular.



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