Dünya piyasalarını etkileyen FED faiz kararı haziran ayında açıklanacak. Dolar, altın ve kripto para yatırımcıları, yatırımlarını şekillendirmek için FED faiz kararını bekliyor. İşte FED faiz toplantı tarihi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz beklentisi ne yönde?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugüne kadar attığı adımlara karşın özellikle konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini ifade ederek, bu durumun Banka'yı "şahin" adımları atmayı sürdürmeye zorlayabileceğini bildirdi.

Bugün açıklanacak yoğun verilerle birlikte Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, raporda gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düştüğüne ikna olmak için talebin soğuduğuna dair işaretler aradığını belirtirken, enflasyonun birçok kişinin umduğundan daha inatçı olacağını söyledi.

Faiz artışlarını durdurmak için zorlayıcı neden yok

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıkarken, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar da ortadan kalktı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Financial Times’a yaptığı açıklamada, yeni faiz artırımları uygulanması için beklemeyi gerektirecek “ikna edici bir neden” görmediğini söyledi.

Mester, “Faiz artırımlarını durdurmak için ikna edici bir neden gerçekten görmüyorum. Ekonominin nereye doğru gittiği konusunda daha az belirsizliğe ulaşana kadar faizleri orada tutmak için daha fazla ikna edici neden görebilirim” dedi.











