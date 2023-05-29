Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de eksik oyuncular kimler?

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kart ceza sınırında 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

Antalyaspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ve son üç haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 38 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig bu sezon şampiyonu ne zaman belli olacak?

Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir.

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Süper Lig bu haftanın maçları

Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker) MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman) Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi) İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding) Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül) VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)​​​​​​

Galatasaray, şampiyon olacak mı?

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışan lider Galatasaray, MKE Ankaragücü müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haftaya sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, başkent deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda diğer müsabakaların sonucuna bakmadan şampiyon olacak.

Galatasaray, puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

Ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de kalma yarışında da kritik bir dönemece giriliyor.

Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir.

Düşme hattında, ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Bitexen Giresunspor en kritik konumda.

Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Demir Grup Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor.

Ligde 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki MKE Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Giresun temsilcisi, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.



