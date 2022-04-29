Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 35 .haftasında Fenerbahçe - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 35. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile evinde karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta, canlı mı yayınlanacak? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
Fenerbahçe Gaziantep FK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı, 29.04.2022 Cuma bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.
Türkiyede ikinci olacak

Türkiye'de ikinci olacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı.
İkramiye sırasımemur emeklisinde

İkramiye sırası
memur emeklisinde

​Maaşlarla birlikte bugün yatırılacak.
Şirin Payzından Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasusa ateş püskürdü

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Adana'da 'Üzerime su sıçrattın' kavgası kanlı bitti.​

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.