Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı, 29.04.2022 Cuma bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.





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