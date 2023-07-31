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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'de hem iç, hem dış transferde iki büyük gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Mert Müldür'ün transferi için futbolcu ve kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Miha Zajc'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

10:33 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mert Müldür

Mert Müldür

Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür’ün transferi konusunda İtalyan ekibi Sassuolo ve milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

KULÜPTEN "MERT MÜLDÜR" AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Mert Müldür'ün transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.

3.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma imza atacağı belirtilen Mert Müldür'ün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



#fenerbahçe
#FUTBOL
#SÜPERLİG
#mert müldür
#transfer haberleri
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