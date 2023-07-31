Mert Müldür
Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür’ün transferi konusunda İtalyan ekibi Sassuolo ve milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
KULÜPTEN "MERT MÜLDÜR" AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Mert Müldür'ün transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.
3.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma imza atacağı belirtilen Mert Müldür'ün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.