Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Avrupa kupalarına katılma yolundaki engelleri aşmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler bu bağlamda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde FC Zimbru'ya konuk olacak. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...