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Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak’ta başladı. Ara transfer döneminin 8 Şubat tamamlanacak olması nedeniyle takımlar çalışmalarına hız verdi. Bu takımlar arasında da Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertli ekipte transfer hareketliliği sürüyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan FB, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündemde.

09:51 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer listesi

Fenerbahçe transfer listesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündemde.

Fenerbahçe Emre Demir'i transfer edecek mi?

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

Osayi Samuel gidecek mi?

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e ise İngiltere'den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bruma kiralık olarak mı gidecek?

Fenerbahçe'nin 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz'e giderek resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'de kim gidiyor kim geliyor?

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.


Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 9 maç sonra galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2, Atakaş Hatayspor ise konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.


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#emre demir
1 saat önce
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Fenerbahçe kimi transfer edecek?
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