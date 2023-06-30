Fenerbahçe Transfer Haberleri - Zaha ve Cuadrado transferlerinde müjdeli haber

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Dzeko ve Kent gibi önemli transferlerin ardından 2 yıldız futbolcuya daha gözünü dikti. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado transferine de çok yakın. İşte detaylar.

FENERBAHÇE WİLFRİED ZAHA İÇİN AVANTAJLI DURUMDA

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu Wilfried Zaha'yı takıma katmak isteyen sarı lacivertliler girişimlerini devam ettiriyor.

İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Zaha için en avantajlı durumda olan takım yaptığı teklifle Fenerbahçe olurken İngiliz ekibinin yaptığı yeni sözleşme önerisinin süresi doldu.

Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakabileceğine yer verildi.

JUAN CUADRADO İÇİN 2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Tecrübeli hocanın raporuna göre transfer planlamasını yapan yönetim kanat transferi için yeniden gözünü Juan Cuadrado'ya çevirdi. Kanatta hücumda ve savunmada görev yapabilen 35 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için İsmail Kartal olumlu görüş bildirdi.

Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertliler Kolombiyalı oyuncuya teklifini sundu. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

YILLIK 4 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya sezon başına 4 milyon değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Ayrıca oyuncu için Ronaldo'nun takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr kulübünün de ilgisinden bahsedildi.

Oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklife henüz yanıt vermediği ilerleyen günlerde kararını açıklayacağı aktarıldı. Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldız oyuncuyu transfer etmesi durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Juan Cuadrado'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Önemli takımlarda görev alan yıldız oyuncu, Kolombiya Milli Takım formasıyla 108 maçta görev aldı.







