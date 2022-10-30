Özgün İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim? Muhtemel 11ler
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İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Peki Fenerbahçe’nin İstanbulspor kadrosu belli oldu mu, FB ilk 11’i kim olacak? İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin İstanbulspor kadrosu belli oldu mu, FB ilk 11’i kim olacak?
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı kadrosu

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’a konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim?

  • Filiz’in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdinç Sezertam Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Özgüç Türkalp eşlik edecek.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin İstanbulspor kadrosu belli oldu mu?

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

  • İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali Yaşar, Melih, Topalli, Dijlan, Muammer, Ethemi, Guri
  • Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia


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