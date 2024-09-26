Fethi kabir, gömülü bir cesedin incelenmesi veya otopsi yapılması amacıyla mezardan çıkarılması işlemidir. Bu işlem, genellikle adli soruşturmalar kapsamında, ölüm nedeni veya zamanı hakkında kesin bilgiye ulaşmak için gerçekleştirilir. Peki fethi kabir nasıl kapılır?

Fethi Kabir Nedir, Ne Demek, Nasıl Yapılır?

Defnedilmiş olan cesedin otopsi için mezardan çıkarılması işlemine denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılabiliyor.

Fethi kabir işlemi, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yetkili makamların kararıyla yapılır. Bu işlem sırasında, cesedin durumu, mezarın özellikleri ve çevresel koşullar detaylı bir şekilde incelenir.

Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulanır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvuruluyor.

Otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür.

Feth-i Kabrin Hukuki Dayanağı Nedir?

Feth-i kabrin hukuki dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu olup m. 87/4’de düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, “Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.”

Feth-i kabir, gömülmüş bulunan bir cesedin incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılması işlemidir.

Fethi Kabrin Şartları Nelerdir?

Feth-i kabrin şartları şunlardır:

Mezarın açılması durumunda işe yarayacak delilerin olması, Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı olması, Mezardan çıkarma kararının ölünün bir yakınına bildirilmesi, Mezar açma ve ceset çıkarma işleminin dikkatli ve kuralına uygun yapılması, Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeni ve mezar toprağından da örnek alınması.

Fethi Kabir Nasıl Yapılır?

Feth-i kabir işlemi şu şekilde yapılır:

Mezar açma kararı alınır. Bu kararı soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme verir. Karar müteveffanın bir yakınına bildirilir. Mezar açma işlemi için gerekli araç ve gereçler hazırlanır. Mezar açılırken dikkatli olunur. Mezarda zehirli gazlar bulunabileceği için kabir açılır açılmaz içine girilmez. Havalandırma yapılır. Ceset çıkarılır. Ceset yeni ise cesetten parça alınır. Ceset kokmuş veya çürümüş ise sadece gerekli organ veya kemik üzerinde inceleme yapılır. Toksikolojik inceleme istenmişse cesedin kefeni, mezar toprağı ve tabuttan da örnek alınır. Zehirle ölüm olmuşsa bu yerlerde de kalıntı bulunabilir. Cesedin fotoğraf ve video kaydı alınır; otopsi ve diğer incelemeler yapılır.

Feth-i Kabir İşlemi Ne Kadar Sürer?

Feth-i kabir işlemi; mezar açma kararının alınması, mezar açma işleminin yapılması, ceset çıkarma ve inceleme işlemlerinin yapılması gibi aşamalardan oluşur.

Bu aşamaların süresi; mezarın yeri, durumu, cesedin durumu, inceleme yapacak uzmanların sayısı ve niteliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla fethi kabir işlemi için net bir süre vermek mümkün değildir.

Genel olarak feth-i kabir işleminin birkaç saat ila birkaç gün arasında sürdüğü söylenebilir.

Feth-i Kabir İşlemine Kimler Katılabilir?

Feth-i kabir işlemine katılma hakkı, öncelikle feth-i kabir işlemi için karar veren Cumhuriyet savcısı veya mahkemenin takdirindedir.

Genel olarak feth-i kabir işlemine katılabilecek kişiler şunlardır:

Feth-i kabir işlemi için karar veren Cumhuriyet savcısı veya mahkeme heyeti, Feth-i kabir işlemi için görevlendirilen adli tıp uzmanı veya hekim, Feth-i kabir işlemi için görevlendirilen adli kolluk personeli, Feth-i kabir işlemi ile ilgili bilgi veya delil sunabilecek tanıklar, Feth-i kabir işleminden etkilenebilecek ölünün yakınları veya vekilleri.



