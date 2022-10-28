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Fevzi Kahraman, İhlas Medya Ankara temsilcisi oldu

Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı gibi Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu, Batuhan Yaşar’ın vefatı sebebiyle bir süredir boş olan Ankara Medya Grup temsilciliğine Fevzi Kahraman’ı atadı. Peki Fevzi Kahraman kimdir, nereli, hangi görevlerde buludu? İşte Fevzi Kahraman'ın hayatı-biyografisi, özgeçmişi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fevzi Kahraman kimdir, nereli, hangi görevlerde buludu? Fevzi Kahraman hayatı biyografisi, özgeçmişi
Fevzi Kahraman kimdir?

Batuhan Yaşar’ın vefatı sebebiyle bir süredir boş olan İhlas Medya Grubu Ankara temsilciliğine Fevzi Kahraman’ı atadı.

İhlas Medya bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Fevzi Kahraman, gazeteciliğe İzmir’de başladı. Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü ve 18 yıl İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürlüğü’nü yürüten Kahraman ayrıca İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığında bulundu.

İhlas Medya Ankara temsilcisi Fevzi Kahraman
İhlas Medya Ankara temsilcisi Fevzi Kahraman

Fevzi Kahraman, aynı zamanda merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 8 yıl İzmir’de Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Siyasetin içinden gelen Kahraman, bundan böyle politikanın kalbi Ankara’da İhlas Medya Grubu Ankara temsilciliğini yürütecek. 1948 Uşak doğumlu olan Fevzi Kahraman, iki çocuk babası.

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