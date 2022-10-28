Fevzi Kahraman, İhlas Medya Ankara temsilcisi oldu Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı gibi Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu, Batuhan Yaşar’ın vefatı sebebiyle bir süredir boş olan Ankara Medya Grup temsilciliğine Fevzi Kahraman’ı atadı. Peki Fevzi Kahraman kimdir, nereli, hangi görevlerde buludu? İşte Fevzi Kahraman'ın hayatı-biyografisi, özgeçmişi.

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