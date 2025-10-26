FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorununun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1187. yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam 1187. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın 27 Ekim 2025 tarihli yeni bölümünde sorulan bir soru ise merak konusu oldu. İşte 300 bin TL değerindeki "FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?" sorusunun doğru yanıtı.
Soru: FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?
Cevap: B: Almanya
A: Brezilya
B: Almanya
C: Arjantin
D: İtalya
