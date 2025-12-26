Yeni Şafak
70 yaşındaki kadın Filistinli ailesiz çocuklara sahip çıkıyor

13:5226/12/2025, Cuma
Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 70 yaşındaki Lübnan vatandaşı Um Fadi Dakmak, İsrail saldırılarında ailelerini kaybeden çocukların bakımını üstleniyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkânsız olduğu bölgede, çocuklarla derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi ve oğlunu kaybeden Um Fadi, gıda yardımı için giden torunundan bir daha haber alamadı. Tüm bu zorluk ve acılara rağmen, çocuklarının varlığı onun ayakta kalmasını sağlıyor.

