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ABD-İran mutabakatı ardından Lübnan'a dönüşler sürüyor

ABD-İran mutabakatı ardından Lübnan'a dönüşler sürüyor

19:1216/06/2026, Salı
AA
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ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından, Lübnan’ın güneyine dönüşler sürüyor. Zorunlu göçün ardından Sur şehrine bağlı Şehabiye beldesine dönen Lübnanlılar, İsrail’in geride bıraktığı büyük yıkımla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını belirtti.

Mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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