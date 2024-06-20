ABD orman yangınlarının sönmesi için yağmuru bekliyor

NIFC'nin internet sitesinde, 2024 yılında bugüne kadar ülke çapında 19 binden fazla orman yangı çıktığı ve 861 bin dönüm alanın yandığı bilgisi paylaşıldı. Bu yangınların 10'unun California eyaletinde çıktığı ve eyaletin hem kuzeyinde hem güneyinde etkili olduğu kaydedildi.