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Ahmed Şara’dan Suriye'de kritik hamle: İki büyük güç tek çatı altında birleşecek

Ahmed Şara’dan Suriye'de kritik hamle: İki büyük güç tek çatı altında birleşecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:2314/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) dahil kuzeydeki tüm silahlı gruplar, düzenli orduya katılma konusunda uzlaşmaya vardı. Yeni dönemin lideri Ahmed Şara ise silahlı gruplarla bir devletin kurulamayacağını, ülkenin tek gücünün ordu olması gerektiğini vurguladı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar, başlattıkları operasyonla Esad rejimini devirmişti.

HTŞ lideri ve yeni Suriye yönetiminin fiili lideri Ahmed Şara, ülkede ordudan başka bir gücün olmayacağını vurgulamış ve "HTŞ de kendini feshedecek" açıklamasında bulunmuştu.


Bu doğrultuda, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yürütülen müzakereler sonucunda, HTŞ ve SMO dahil kuzeydeki tüm silahlı grupların düzenli orduya katılma konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.


Suriye Savunma Bakanlığı ise herhangi bir silahlı gruba mezhepsel, dini veya bölgesel kimlik kazandıran tüm önerileri reddettiğini duyurdu.


"Silahlı gruplar devlette yer alamaz"


Ahmed Şara, silahlı grupların devlet yönetiminde yeri olmadığını belirterek, tüm grupların düzenli orduya katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.


Devletin kurumsal yapısının başkanlıktan parlamentoya kadar yeniden düzenleneceğini ifade eden Şara, yeni yönetimin modern devlet yapısı için uluslararası standartları esas alacağını söyledi.


İntikam duygularına yer vermeyeceklerini dile getiren Şara, ihtilalci zihniyetin bir rejimi yıkmada etkili olabileceğini ancak devlet inşası için zarar verdiğini kaydetti.


Toplumsal barışı sağlamak adına tüm kesimleri kucaklayacaklarını belirten Şara, geçmişe değil geleceğe odaklanacaklarını ifade etti.

#Ahmed Şara
#Suriye
#HTŞ
#SMO

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