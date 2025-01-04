Ahmed Şara'dan sürpriz davet: Lübnan ve Suriye arasında kritik temas

Suriye’de yeni dönemin lideri Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile sınırda yaşanan çatışmalar hakkında görüştü. Görüşmede Şara, Mikati'yi Şam'a davet etti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin yeni dönemin lideri Ahmed Şara ile Lübnan-Suriye sınırındaki çatışmaları görüştü.
Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve "öncelikli meselelerin" ele alındığı belirtildi.
Mikati'ye Suriye daveti
Şara, "Lübnan sınırında huzurun yeniden sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için ilgili birimlerin gerekli adımları attığını" ifade etti.
Ayrıca Şara, iki ülke arasındaki ortak meseleleri görüşmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Mikati'yi Suriye'ye davet etti.
Çok sayıda asker yaralandı
Sınır bölgesinde, 26 Aralık 2014 günü devriye görevi yapan Lübnan askerlerine, Suriye tarafındaki kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılmış ve 1 asker yaralanmıştı.
3 Ocak 2025'te ise 2 farklı noktada çatışma yaşandı.
Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Maarabun beldesinde sınırdaki geçiş noktasını kapatmaya çalan Lübnan askerleri ile silahlı kişiler arasındaki çatışmada 1 asker yaralandı.
Maarabun beldesinde ise Lübnan ordusuna ait bir askeri birliğin Suriyeli silahlı kişilerce hedef alındığı ve 4 askerin yaralandığı açıklandı.