Ahmed Şara kimdir?





Ahmed Hüseyin eş-Şara, Ahmed Hüseyin eş-Şar'e veya takma adıyla Ebu Muhammed el-Cevlani, 29 Ekim 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2017'den beri Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın ikinci lideri olarak görev yaptı. Suudi Arabistan'da Suriyeli sürgün bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ailesi 1980'lerin sonunda Suriye'ye dönmüştür. Ahmed eş-Şara'nın ailesi Suriye'deki Golan Tepeleri'nden gelmiş ve 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında İsrail işgalinin ardından yerlerinden edilmiştir.



