Suriye'de devrimin ardından yeni dönemin liderliğini üstlenip Cumhurbaşkanı seçilen Ahmed Şara, iki kızıyla beraber ilk defa fotoğraf paylaştı.
Suriye'de düzenlenen Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.
Ayıca 2012 anayasası yürürlükten kaldırıldı, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamento da feshedildi.
Öte yandan yeni lideri Ahmed Şara, iki kızıyla beraber ilk defa fotoğraf paylaştı. Kızlarının babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti.
Ne olmuştu?
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş, HTŞ ve diğer milli güçlerin 12 günlük operasyonunun ardından Esed rejiminin 54, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının bitişiyle sonuçlandı.
Milli güçler, 27 Kasım Çarşamba günü sabahı Türkiye'nin de desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardımıyla, Şam'daki Suriye hükümetine ve ordusuna karşı "Saldırganlığı Caydırma - Rad'ul Udvan" operasyonunu başlattı.
Hızla ilerleyen muhalifler 28 Kasım'da Halep'i Şam'a bağlayan otoyolu kesti, aynı gün 46. Alay Üssü’nü ve en az 8 köyü ele geçirdi.
Bu gelişmelerden sonra Esed, Rusya'nın "insani gerekçelerle" tanıdığı sığınma hakkı kapsamında ailesiyle beraber Moskova'ya kaçtı.
Ahmed Şara ise aynı gün Suriye devlet televizyonunda Esed'i devirdiklerini açıkladı.
Ahmed Şara kimdir?
Ahmed Hüseyin eş-Şara, Ahmed Hüseyin eş-Şar'e veya takma adıyla Ebu Muhammed el-Cevlani, 29 Ekim 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2017'den beri Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın ikinci lideri olarak görev yaptı. Suudi Arabistan'da Suriyeli sürgün bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ailesi 1980'lerin sonunda Suriye'ye dönmüştür. Ahmed eş-Şara'nın ailesi Suriye'deki Golan Tepeleri'nden gelmiş ve 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında İsrail işgalinin ardından yerlerinden edilmiştir.
2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a gitti. Ahmed eş-Şara, 2016 yılında El-Kaide ile bağlarını koparmadan önce, El-Nusra Cephesi'nin lideri olarak görev yapıyordu.
Şara 2020 ortalarında İdlib'de halk desteği sağlamak için kamusal varlığını artırdı.