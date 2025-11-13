Yeni Şafak
Amerikan polisi 2 milyon takipçili fenomen Michael Duarte'yi öldürdü

Amerikan polisi 2 milyon takipçili fenomen Michael Duarte'yi öldürdü

23:00 13/11/2025, Perşembe
ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medyada 'FoodWithBearHands' rumuzuyla yemek paylaşımları yapan ve toplamda 2 milyona yakın takipçisi olan Michael Duarte, polis ateşiyle öldürüldü. Emniyet güçleri, Duarte'nin bıçakla polisin üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Sosyal medyada 'FoodWithBearHands' (AyıElleriyleYemek) adıyla tanınan yemek fenomeni Michael Duarte, Teksas’ta polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü “bıçakla silahlanmış ve dengesiz davranan bir adam” ihbarı üzerine meydana geldi.


Polis ekipleri olay yerine ulaştığında, Duarte’nin memurlardan birine tehditkâr biçimde yaklaştığı bildirildi.

Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, “Memurdan yere yatması yönünde birkaç kez sözlü uyarı aldıktan sonra Duarte, ‘Seni öldüreceğim’ diye bağırarak memura doğru koştu” ifadelerini kullandı.



Polis memurunun bunun üzerine tabancasıyla iki el ateş ettiği belirtildi.

Duarte, ağır yaralı olarak San Antonio Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada yaklaşık iki milyon takipçisi bulunan Michael Duarte, markası haline gelen tarzıyla çıplak elleriyle barbekü etler, ev yapımı soslar hazırlayıp tüketmesiyle tanınıyordu. Mizahı ve özgün yaklaşımı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmasına katkı sağladı.

