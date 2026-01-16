Atina’da İran Büyükelçiliği önünde protesto

Atina’da, İran Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, 1979 İran Devrimi öncesine ait İran bayrakları ve pankartlar taşıyarak gösteri düzenledi.
#İran
#Protesto
#Atina
