Irak’ın başkenti Bağdat’ta sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için şemsiyelerle gezdi.
#Irak
#Bağdat
#Yağmur
