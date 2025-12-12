Yeni Şafak
Bağdat'ta sağanak yağış etkili oldu

16:0112/12/2025, Cuma
AA
Irak’ın başkenti Bağdat’ta sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için şemsiyelerle gezdi.

#Irak
#Bağdat
#Yağmur
