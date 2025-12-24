Yeni Şafak
California’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

20:1224/12/2025, Çarşamba
AA
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Menlo Park kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Meta Kampüsü yakınlarında bulunan bir cadde sular altında kaldı. Yoğun yağmur sonrası oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırırken, bölgede günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yetkililer, yağışların ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Menlo Park kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Meta Kampüsü yakınlarında bulunan bir cadde sular altında kaldı.

Yoğun yağmur sonrası oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırırken, bölgede günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Yetkililer, yağışların ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

