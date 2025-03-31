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Dünyadan rengarenk bayram namazı görüntüleri: Malezya'da önce namaz sonra bayramlaşma

Dünyadan rengarenk bayram namazı görüntüleri: Malezya'da önce namaz sonra bayramlaşma

07:4731/03/2025, понедельник
AA
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Malezya'nın Perlis eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını bir caminin açık alanında kıldı. Namazın ardından bayramlaşma faslına geçildi.

#malezya
#bayram
#bayram namazı

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