Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
El-Aksa Üniversitesi önündeki çöpler hayatı tehdit ediyor

El-Aksa Üniversitesi önündeki çöpler hayatı tehdit ediyor

09:4510/12/2025, Çarşamba
G: 9/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki El-Aksa Üniversitesi çevresinde, yerinden edilenlerin yaşadığı çadırların bulunduğu bölgede çöp yığınlarının birikmesi ve kanalizasyon sularıyla karışması sonucu ciddi bir çevresel çöküş yaşanıyor. Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturan hastalıkların yayılmasına ve kötü kokuların artmasına neden oluyor. Abluka nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması, belediyenin çöp toplama araçları için yakıt ve bakım amaçlı yedek parça temininde büyük zorluklar yaşamasına yol açıyor.

#El-Aksa Üniversitesi
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sivas sosyal konut kura sonuçları isim listesi