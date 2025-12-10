El-Aksa Üniversitesi önündeki çöpler hayatı tehdit ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki El-Aksa Üniversitesi çevresinde, yerinden edilenlerin yaşadığı çadırların bulunduğu bölgede çöp yığınlarının birikmesi ve kanalizasyon sularıyla karışması sonucu ciddi bir çevresel çöküş yaşanıyor. Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için tehdit oluşturan hastalıkların yayılmasına ve kötü kokuların artmasına neden oluyor. Abluka nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması, belediyenin çöp toplama araçları için yakıt ve bakım amaçlı yedek parça temininde büyük zorluklar yaşamasına yol açıyor.

